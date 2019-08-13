KıbrısManşet

Cezaevindeki açık görüş devam ediyor

13 Ağustos 2019

İslam dünyasının iki bayramından biri olan dört günlük Kurban Bayramı’nın 3. günü kutlanıyor.

Bayram çerçevesinde, bugün, Din İşleri Başkanlığı’nın organizesiyle Güney Kıbrıs’taki Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret gerçekleştirilecek.

Merkezi Cezaevi’nde bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik düzenlenen açık görüş programı bugün ve yarın da devam edecek.

Hükümlü ve tutuklular, 09.00 ile 16.30 saatleri arasında, yakınları ile önceden belirlenen programa göre açık görüş olanağı bulacak.

Kurban Bayramı ziyareti için cezaevine gidecek ziyaretçilerin kendini tanıtıcı bir belge getirmek zorunda olduğu, ziyaretçiler tarafından getirilen yiyeceklerin ziyaret süresince tüketilecek şekilde kısıtlı olması gerektiği belirtilmişti.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyrederken; bugün ve yarın da iç kesimlerde 38 – 41 dereceler görülecek.

Sahillerdeki sıcaklığın 34-37 derece dolaylarında olması beklenirken; rüzgar da, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

ÖNLEMLER

Kurban Bayramı’nın 4 günlük tatili dolayısıyla başta Polis Genel Müdürlüğü olmak üzere kurum ve kuruluşların aldığı önlemler de devam ediyor.

Polisin, şikâyet ve yardım taleplerini değerlendirmek için her zaman olduğu gibi “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarıyla kesintisiz 24 saat halka hizmet veriyor.

Etiketler

İlgili Makaleler

KKTC’deki uluslararası konferansa engel olma girişimi

13 Ağustos 2019

Haspolat’ta yangın

13 Ağustos 2019

Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine ilişkin Atina’da üçlü görüşme

13 Ağustos 2019
narkotik

Edremit ve Mağusa’da uyuşturucu ele geçirildi

13 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı