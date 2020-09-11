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KKTC’deki COVID-19 hastalarının Türkiye’ye nakli devam ediyor

11 Eylül 2020
covid-19 hastaları türkiye'ye nakledildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan 4 koronavirüs (COVID-19) hastası, tedavileri için Türkiye’ye nakledildi.

TC Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla KKTC’den Esenboğa Havalimanı’na 4 COVID-19 hastası daha gitti. Nakil sırasında havalimanı görevlileri ve sağlık çalışanları tarafından maske kullanımı ve mesafe kuralına dikkat edildi. Ambulanslara alınan hastalar, tedavilerinin yapılacağı Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.

Başbakan  Ersin Tatar, 9 Eylül’de Türkiye’nin, gece yarısından itibaren KKTC’deki COVID-19 hastalarının Türkiye’deki sağlık servislerine nakline başlayacağını açıklamıştı. TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da 27 Ağustos’ta, Türkiye’nin KKTC sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini ve KKTC’de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye’deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.


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