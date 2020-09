A gurubundaki 5 ülke B grubuna alındı

11 Eylül 2020 tarihinde yapılan risk değerlendirmesine göre A gurubundaki 5 ülke B grubuna alınmıştır.Bu ülkeler Lihenştayn,Macaristan Slovakya Slovenya ve Gürcistan olup, 15/9/2020 23.59’dan itibaren bu ülkelerden gelen kişiler 1 hafta karantinada kalacaklardır.

11/9/2020 TARİHİNDE COVİD-19 RİSK KATEGORİLERİNE GÖRE GÜNCELLENMİŞ ÜLKELER VE SEYAHAT UYGULAMALARI

(5/9/2020 de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı kararlar çerçevesinde seyahat kurallarında bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler ülke kategorilerine göre aşağıda anlatılmaktadır.)

KATEGORİ A

1. Estonya

2. Finlandiya

3. Güney Kore

4 . Litvanya

5. Letonya

6. Maldivler

7. Norveç

8. Yeni Zelanda

9. Kanada

10. Tayland

*A kategorisindeki ülkelerden, Güney Kıbrıs üzerinden KKTC’ye gelen ve son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını belge olarak kapıdaki Sağlık Bakanlığı görevlisine gösterenler ülkeye girebileceklerdir. Bu kişilere rutin test veya karantina uygulanmayacaktır.

*A kategorisindeki ülkelerden Türkiye üzerinden Kuzey Kıbrıs’a gelecek kişilere ise B kategorisi ülke kuralları uygulanacaktır.

*Güney Kıbrıs’ta çalışan, eğitim ve tedavi gören kişiler ve diğer nedenlerle güneye geçenler sadece bir kez PCR testi yaptırarak Güney Kıbrıs’a gidiş gelişlerini sürdürebileceklerdir. Ancak bu kişilere random PCR testleri yapılacaktır. Ayrıca Güney Kıbrısta yaşayan herkes sadece 1 kez negatif PCR sonucu göstererek ülkeye girebilecektir.

*Pile’de ikamet eden tüm vatandaşlarımız, ilk geçişlerinde bir defaya mahsus PCR negatif test sonucu göstermek kaydıyla Pile’ye veya Pile’den Kuzeye sürekli geçiş yapabileceklerdir.

*Kıbrıs’ta bulunan diplomatik misyon, BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi ve benzeri uluslararası örgüt personelinden ilk geçişte bir defaya mahsus olmak üzere negatif PCR sonucu göstermeleri istenecektir. Bu kişilere de random PCR testi yapılacaktır.

Kategori B

1. Avusturya

2. Danimarka

3. İrlanda

4. İsviçre

5. İzlanda

6. Japonya

7. Polonya

8. Belçika

9. İtalya

10. Çek Cumhuriyeti

11. Monakko

12. Vatikan

13. San Marino

14. Ruanda

15. Uruguay

16. Çin

17. Bosna Hersek

18. Singapur

19. Türkiye

20. Ürdün

21. Almanya

22. Yunanistan

23. Kuveyt

24. Birleşik Krallık

25. İsveç

26. Lihtenştayn

27. Macaristan

28. Slovekya

29. Slovenya

30. Gürcistan

B kategorisindeki ülkelerden KKTC‘ye gelecek kişiler

a)seyahate başlama tarihinden önceki 0-120 saat arasında yaptırdıkları negatif PCR test sonucunu belge olarak kapıdaki Sağlık Bakanlığı görevlisine teslim ederek ülkeye giriş yapabilecekler, teslim etmemeleri durumunda ise ülkeye alınmayacaklardır. Ancak B gurubundaki ülkelerden gelenler, ülkeye girdikten sonra 7 gün süre ile devletin belirlediği karantina merkezlerinde karantinaya alınacaklardır.Bu uygulama 6/9/2020 saat 23:59 de yürürlüğe girip 20/9/2020 saat 23.59’ a kadar devam edecektir. Bu kişilere gerektiğinde ikinci PCR testi yapılabilecektir

b) Resmi görevli olarak KKTC ‘den Türkiye ‘ye gidecek veya Türkiye’den KKTC ye gelecek kişiler 72 saat içinde gerekli önlemleri uygulayarak görevlerini tamamlayıp ülkelerine dönmeleri koşulu ile karantinaya alınmayacaklardır.

c)Yüksek öğrenim nedeniyle KKTC’ye gelecek öğrenciler de bu süreçte 7 gün süre ile Üniversitenin belirlediği yurt veya otellerde izole olacaklardır.

d) Sağlık nedenleri ile yurt dışına gidenlerin karantina uygulamaları Sağlık Bakanlığı’na müracaat etmeleri halinde değerlendirilecektir.

Kategori C

1. Amerika Birleşik Devletleri

2. Brezilya

3. Arjantin

4. Sırbistan

5. Karadağ

6. Portekiz

7. Lüksemburg

8. Romanya

9. Hindistan

10. İran

11. Israil

12. Kazakistan

13. Kosova

14. Meksika

15. Mısır

16. Pakistan

17. Rusya

18. Türkmenistan

19. Bangladeş

20. Filipinler

21. Irak

22. İspanya

23. Fransa

24. Bulgaristan

25. Cezayir

26. Avustralya

27. Fas

28. Katar

29. Azerbaycan

30. Malta

31. Hırvatistan

32. Hollanda

33. Andora

34. Tunus

35. Birleşik Arap Emirlikleri

36. Lübnan

37. Ukrayna

38. Bahreyn

39. Suudi Arabistan

ve diğer ülkeler

*C kategorisindeki ülkelerden gelecekler için uçağa biniş tarihinden önceki 0-120 saat arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu KKTC’ye girişlerinde Sağlık Bakanlığı görevlilerine verme zorunluluğu vardır. Bu kişilere gerektiğinde 2. PCR testi yapılabilecek ve 14 gün süre ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği bir karantina merkezinde karantinaya alınacaklardır.

Not:

1- Ülkeye giriş yapacak 0-5 yaş grubundaki çocuklardan PCR test sonucu istenmeyecektir.

2- Yukarıda belirtilen uçağa biniş tarihinden önceki 0-120 saatlik süre, PCR numunelerinin veriliş tarihi baz alınarak değerlendirilecektir.

3- B ve C grubu ülkelerden geleceklerin Seyahat tarihinden 6 gün önce veya daha eski tarihlerde alınan PCR test sonuçları ülkeye girişlerde geçerli sayılmayacaktır. Bu şekilde test ibraz eden kişiler ülkeye alınmayacaktır.

4-Sağlık Bakanlığının İçişleri Bakanlığı ile yapmış olduğu görüşme sonucunda B grubu ülkelerden gelip gece kulüplerinde çalışacak olanlar Türkiye’de 2 hafta kalmış olsalar bile KKTC de 7 gün süre ile karantinada kalacaklardır. Ayni amaçla C grubu ülkeden gelenler ise 14 gün karantinada kalacaklardır. B ve C grubu ülkelerden gelecek bu kişiler de ülkeye girerken uçağa biniş tarihinden önceki 0-120 saat arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu belgelemek zorundadırlar.

5- Türkiye’den KKTC’ye gelecek yolcuların PCR test sonuçlarının üzerinde QR kodu olma zorunluluğu vardır.