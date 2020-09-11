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Kasım: Bazı vatandaşlarımızda Covid-19 tespit edildi

11 Eylül 2020
Halil Kasım

Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Serdarlı’da Covid-19 vakalarının tespit edildiğini açıkladı.

Halil Kasım yaptığı açıklamada, “Bölgemizde bazı vatandaşlarımızda Covid-19 tespit edilmiştir. Bu vakaların temaslıları belirlenip ilgili kurumlar tarafından gereği yapılmıştır” ifadelerini kullanıldı.

Kasım’ın açıklaması şöyle:

“Değerli Serdarlı ve Bölge Halkım!

Bölgemizde bazı vatandaşlarımızda Covid-19 tespit edilmiştir. Bu vakaların temaslıları belirlenip ilgili kurumlar tarafından gereği yapılmıştır. Siz değerli halkımız ülkemizde ve bölgemizde artan vakalara karşı daha tedbirli davranıp, mesafe, hijyen ve maske kurallarına uymanız hayati önem taşımaktadır. Özellikle köy kahveleri ,marketler vb. alanlarda mutlaka mesafe kuralına dikkat etmeniz gerekmektedir.


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