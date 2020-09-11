Fenerbahçe galibiyetle başladı: 1-2

Fenerbahçe, Türkiye Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun açılış maçında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Süper Lig’in 2020- 20201 sezonunun açılılş maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Gökhan Gönül ve Sosa’nın penaltıdan kaydettiği gol ile 2-1 kazanan Fenerbahçe ligde oynadığı ilk karşılaşmadan üç puan ile ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın 32. dakikasında penaltı kazanan Fenerbahçe Caner Erkin ile penaltıdan yararlanamadı. Mücadelenin 60. dakikasında Skoda ile maçta 1-0 geriye düşen Fenerbahçe 76. dakikada Gökhan Gönül’ün kafa vuruşunda beraberliği sağladı. Karşlaşmanın 85. dakikasında bir penaltı daha kazanan Fenerbahçe Sosa’nın kullandığı penaltı atışını gole çevirerek mücadeleden 2-1 galip ayrılmasını başardı ve ligde zorlu deplasmandan 3 puan ile döndü.

Çaykur Didi Stadı’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetti.

11’LER:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim, Melnyak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda.

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Deniz, Ferdi, Thiam, Frey

Fenerbahçe penaltı atışından yararlanamadı

Karşılaşmanın 32. dakikasında penaltı kazanan Fenerbahçe’de topun başında Caner Erkin geçti. Caner’in kullandığı penaltıyı kaleci Gökhan Akkan Kurtardı.

Kaptan Gökhan Gönül

Gökhan Gönül, Süper Ligde 4 yıl 3 ay 15 gün, Caner Erkin ise 4 yıl 5 ay 2 gün sonra yeniden sarı-lacıvertli forma altında sahaya çıktı. Gökhan Gönül, 4 yıl aradan sonra ilk maçına kaptan olarak çıktı.