KKTC’de tarikat korkusu

Türkmenistan Göç Hizmetleri Birimi’nin, KKTC’ye gelmek için ülkeden çıkış yapmak isteyen vatandaşlara uyguladığı çıkış yasağı devam ederken buna gerekçe olarak telaffuz edilen iddia ise korkunç

İDDİA BÜYÜK: Tatil için gittiği memleketinde mahsur kalan bazı Türkmenler, geçmişte devletinin nüfusu kontrol altında tutmak için birkaç kez çıkış yasağı koyduğunu ancak bu kez yasağın nedenin “tarikat” endişesi olduğunu öne sürdü. İddiaya göre, Türkmenistan Devleti, yurttaşının KKTC’de tarikata girmesinden korkuyor

DAYI İŞİ DE SÖKMÜYOR: KKTC’de yasal olarak çalışan, ikamet eden veya eğitim gören ambargo mağduru birçok Türkmen, ülkesinden çıkış yapabilmek için denenmedik yol bırakmıyor. Havadis’e ulaşan bazı Türkmenler, ülkede devlet insanlarının bile bu konuda forsunun geçmediğini öne sürdü

Duygu ALAN

Türkmenistan Göç Hizmetleri Birimi’nin, KKTC’ye gelmek için ülkeden çıkış yapmak isteyen vatandaşlara uyguladığı ambargo devam ediyor.

KKTC’de yasal statüsü bulunup da ülkesine tatil için giden onlarca Türkmen, son 1 aydır havaalanından geri çevriliyor.

Binlerce dolara satın alınan uçak biletleri çöp olurken ambargo kurbanı Türkmenler de KKTC’deki işverenler de ciddi mağduriyet yaşıyor.

Havadis’e konuşan bazı Türkmenlerin iddiasına göre, Türkmenistan Devleti’nin KKTC’ye uyguladığı ambargonun temel nedeni ise “tarikat” endişesi.

Haftalardır izin yok

Türkmenistan’ın 9 milyonluk nüfusunun 5 milyonu yurtdışında yaşıyor. Eğitim, istihdam gibi sebeplerle yurtdışında yaşayan Türkmenlerin birçoğu yaşadıkları ülkenin vatandaşlığını alıyor, hal böyle olunca da Türkmenistan Devleti kanunları çerçevesinde kişi Türkmenistan yurttaşlığından çıkarılıyor.

Zaten doğum oranının gelişmiş ülkelere oranla oldukça düşük olduğu Türkmenistan’da nüfus giderek yaşlanıyor, azalıyor.

Geçmişte göç olaylarının önüne geçebilmek için belirli aralıklarla yurttaşına ülkeden çıkış yasağı koyan Türkmenistan Devleti, bazı yurttaşlarının iddiasına göre, KKTC’ye çıkış yapmak isteyen Türkmenlere 1 ayı aşkın süredir kesinlikle çıkış izni vermiyor.

Havadis’e ulaşan bazı Türkmenlerin iddiasına göre, son haftalarda uygulanan KKTC ambargosunun sebebi ise “tarikat endişesi”.

İddiaya göre, Türkmenistan Devleti, yurttaşlarının KKTC’de tarikata karışmasından endişe duyuyor.

Ülkesinde veya dünyanın herhangi bir ülkesinde meydana gelebilecek “suikast” olayında devlet, kendi isminin geçmesini istemiyor.

Pasaportta KKTC Muhacereti damgası yeter

Türkmenistan Devleti işi sıkı tutuyor. Türkmenlerin iddiasına göre, ambargo mağduru birçok yurttaş, KKTC’ye gelebilmek için bu süreçte birçok yöntem izledi ancak tümünde de başarısız oldu.

Türkmen yurttaşlarının izlediği bir yöntem de Türkmenistan-Türkiye, Türkiye-KKTC seferi.

KKTC’de yasal statüsü bulunan bazı Türkmenler, bu yöntem ile KKTC’ye döndü ancak, Türkmenistan Devleti, daha sonra bunu da engelledi.

Türkmenistan Göç Hizmetleri Birimi, bir süredir pasaportunda geçmişte de olsa KKTC muhacereti mührünü gördüğü hiçbir yurttaşının çıkışına izin vermiyor.

Bakan sözü de geçmiyor

Havadis’e ulaşan bazı Türkmenler, ülkede devlet adamlarının bile bu konuda forsunun geçmediğini öne sürdü.

Havadis’e konuşan bazı Türkmenler de birkaç Türkmen’in polise rüşvet vererek ülkesinden çıkış yapabildiğini iddia etti.

Binlerce Dolar çöp oldu

KKTC’de yasal olarak ikamet eden ve yaz tatili için Türkmenistan’a giden çok sayıda Türkmen, Türkmenistan Göç Hizmetleri Birimi’nin KKTC ambargosu nedeni ile 1 aylık sürede adeta bir servet harcadı.

Binlerce Dolar verip uçak bileti satan alan Türkmenler, günün sonunda ülkede kaldı, bileti de yırtıp çöpe attı.

Bazı Türkmenler, yasağa boyun eğdi, bazısı defa defa uçak bileti aldı, şansını denedi ancak başarılı olamadı.

KKTC’de işverenler mağdur

Türkmenistan, Göç Hizmetleri Birimi’nin nedeni bilinmeyen engeli, hem izindeki Türkmen işçileri hem de KKTC’deki işverenlerini mağdur etti.

Bazı işverenler bir türlü geri dönmeyen Türkmen işçisinin yerine istihdam yapmak zorunda kalırken, bu durumdan en fazla olumsuz etkilenen bakıcılık görevinde Türkmen istihdam ettiren işverenler ve tabiî ki de yıllardır aynı bakıcı ile yaşayan ve bir anda yokluğa düşen yaşlılar, hastalar oldu.

Elçilik yalanladı

Havadis’in konuya ilişkin görüşlerine başvurduğu Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği’nde yetkililer, Türkmenistan Göç Hizmetleri Birimi’nin vatandaşlarına KKTC’ye gitme yasağı uygulamasını yalanladı.

Devletinin koymuş olduğu yasak nedeni ile telefonda ismini söylemekten kaçınan başvurduğu Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği görevlisi, “Herhangi bir yasak yok. Bize böyle bir talimat verilmedi” dedi.