KKTC’de hapis yatan 5 suçlu Türkiye’ye iade edildi
KKTC’de işledikleri çeşitli suçlardan hüküm giymiş ve Merkezi Cezaevi’nde yatan 4 suçlu Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye’ye iade edildi.
İşlenen suçlar şöyle:
Mehmet Çınartepe: “Sahte çek düzenleme ve tedavüle sürme” başlığı altında 75 davadan yargılandı
Serhat Tokur: Mağusa’da 2019 yılı Haziran ayı içinde Themis Centre isimli binada bir ofisin kurşunlanması
Mahmut Çal: Girne bölgesinde birçok yerden hırsızlık
Ali Aslan: Girne bölgesinde birçok yerden hırsızlık yapan
Özcan Demirkısan: Ülkeye 500 adet uyuşturucu hap ithal etti