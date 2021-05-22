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KKTC’de hapis yatan 5 suçlu Türkiye’ye iade edildi

22 Mayıs 2021
KKTC'de hapis yatan 5 suçlu Türkiye'ye iade edildi





KKTC’de hapis yatan 5 suçlu Türkiye’ye iade edildi

KKTC’de işledikleri çeşitli suçlardan hüküm giymiş ve Merkezi Cezaevi’nde yatan 4 suçlu Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye’ye iade edildi.

İşlenen suçlar şöyle:

Mehmet Çınartepe: “Sahte çek düzenleme ve tedavüle sürme” başlığı altında 75 davadan yargılandı

Serhat Tokur: Mağusa’da 2019 yılı Haziran ayı içinde Themis Centre isimli binada bir ofisin kurşunlanması

Mahmut Çal: Girne bölgesinde birçok yerden hırsızlık

Ali Aslan: Girne bölgesinde birçok yerden hırsızlık yapan

Özcan Demirkısan: Ülkeye 500 adet uyuşturucu hap ithal etti





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22 Mayıs 2021


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