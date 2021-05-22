İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi geçiş noktalarındaki koşulları görüştü

Kıbrıs’ta iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi cuma günü Kıbrıs’ı ikiye bölen geçiş noktalarında, Covid-19 salgını nedeniyle 15 aydan beri askıya alınan geçişlerin başlaması için sunulan önerileri ayrıntılı biçimde ele aldı.

Kıbrıs Rum tarafı önerisini bir ay önce, Kıbrıs Türk tarafı da önerisini bugün sundu.

Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) açıklamalarda bulunan Sağlık Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Başkanı Leonidas Filaktou, Kıbrıs Türk tarafına önerileriyle ilgili çeşitli sorular sorduklarını, çünkü oldukça karmaşık olduğunu, Kıbrıslı Türklerin en kısa sürede daha açık önerilerle geleceklerine söz verdiklerini söyledi.

Kıbrıslı Türklerin önerisinin bütün geçiş noktalarının açılmasıyla mı ilgili olduğu sorusunu yanıtlayan Filaktou, öneride öyle bir unsur olmadığını bildirdi; Sağlık Teknik Komitesi’nin önerisinin geçişlerde uygulanacak tedbirlerle ilgili olduğunu belirtti.

Filaktou, Komite’nin bir sonraki toplantısının, Kıbrıs Türk tarafının önerisine açıklık getirmesinden sonra kararlaştırılacağını kaydetti.