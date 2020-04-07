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KKTC’de Corona virüs nedeniyle 3’üncü ölüm

7 Nisan 2020
kktc ölüm

Corona virüs nedeniyle yoğun bakımda yatan 78 yaşındaki Ümit Tilki bu sabah 04.30’da hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı açıkladı

Lefkoşa DBN Hastanemizde, yoğun bakımda COVID 19 tedavisi sürmekte olan, aynı zamanda hiper tansiyon, iskemik kalp rahatsızlığı ve diyabeti de bulunan 74 yaşındaki, KKTC vatandaşı Ümit Tilki (E) bu sabah yaşamını yitirmiştir. Kendisine allahtan rahmet, ailesi ve ülkemize başsağlığı dileriz.

Vaka sayısı 92

Sağlık Bakan Ali Pilli, dün yaptığı basın açıklamasında bugüne kadar 3108 toplam test yapıldığını ve toplamda 92 vakanın görüldüğünü, 43 hastanın taburcu edildiğini açıkladı. Pilli, 7 KKTC vatandaşı taburcu edildiğini, tedavisi devam eden vaka sayısını 47, yoğun bakımda olanların sayısını 2 olarak açıklamıştı.



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