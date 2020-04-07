67 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis Basın Subaylığı 67 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 6-7 Nisan 2020 tarihlerinde polis tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerinde; 48 kişinin kısmi 19 kişinin ise gece saat 21’den sonra olmak üzere toplam 67 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

7 günde 449 kişi

Polis Basın Bülteni’ne göre, Sokağa çıkma yasağı kapsamında 30 Mart – 07 Nisan tarihleri arasında saat 06.00’ya kadar ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 228 kişinin kısmi, 221 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 449 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 5 kişinin ise iş yerini açık bulundurduğu tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.