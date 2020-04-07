Magazin

Friends’in özel bölümü çekildi

7 Nisan 2020

Çekimlerin corona virüs engeline takıldığı öne sürülse de Friends’in oyuncusu Matt LeBlanc özel bölümün çekildiğini açıkladı.

1990’lı yılların fenomen gençlik dizilerinden Friends’in 16 yıl sonra çevrilecek olan özel bölüm çekimlerinin corona virüs salgını nedeniyle erteleneceği öne sürülmüştü. Ancak Beyazperde’nin haberine göre HBO Max’in Friends özel buluşması için çekimlerin daha önce yapılmış olduğu anlaşılıyor.

Oyuncu Matt LeBlanc’ın geçtiğimiz gün The Kelly Clarkson Show’un yeni bölümünde yer alacağı bir fragmanla açıklandı. Başarılı aktörün, programın fragmanında, dizinin özel çekiminin yapılıp yapılmadığı sorulduğunda olumlu cevap verdiği görülüyor.

Friends yeniden toplanıyor

LeBlanc, özel olarak tasarlanan Friends bölümünü “Altımız birlikte eski güzel günlerden bahsediyoruz. Beklendiği gibi, grubu senaryo olmadan bir araya getirdik. Bu, bir bölümden daha fazlası” diye tanımlıyor.

Friends özel bölümünün çekimlerinin ne zaman yapıldığı belli değil. Bunu tam olarak röportajdan anlamamız mümkün değil ancak, LeBlanc’ın güncellemesi, 26 Mart’ta Jimmy Kimmel Live’de yer alan ve prodüksiyonun aşamasının gerçekleşmesinin beklendiğini doğrulayan Courteney Cox’un haberinin üzerine bilgiyi daha da sağlamlaştırmış oluyor. Kısacası, bölüm hazır ve salgın izin verdiğinde post prodüksiyon aşamasıyla izlenebilir hale gelecek.

Orijinal dizi gibi yeniden çevrimde de Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer başrolleri paylaşacak.

Friends, yayınlandığı yıllarda ABD’de 52,5 milyon kişi tarafından izlendi. 2000’li yıllarından en çok izlenen dizinin dünyada da geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Monako Prensi 2. Albert corona virüse yakalandı

Monako Prensi 2. Albert corona virüse yakalandı

19 Mart 2020
Photo of Atakan: Sofi’nin kızına herhangi bir ayrıcalık yapılmadı

Atakan: Sofi’nin kızına herhangi bir ayrıcalık yapılmadı

18 Mart 2020
Photo of Güney’de iki birlik karantinaya alındı

Güney’de iki birlik karantinaya alındı

17 Mart 2020
Photo of Cevdet Aktepe’den evde kal konseri

Cevdet Aktepe’den evde kal konseri

17 Mart 2020
Photo of Ünlülerin gözünden coronavirüs

Ünlülerin gözünden coronavirüs

17 Mart 2020
Photo of “Exatlon Challenge” Netflix’te yayınlanacak

“Exatlon Challenge” Netflix’te yayınlanacak

16 Mart 2020
Photo of Corona virüs Comic Con Festivali’ni de engelledi

Corona virüs Comic Con Festivali’ni de engelledi

16 Mart 2020
Photo of İran’da mahsur kalan Akdoğan çareyi doğaya çıkmakta buldu

İran’da mahsur kalan Akdoğan çareyi doğaya çıkmakta buldu

16 Mart 2020
Photo of Ece’den dizi setlerine koronavirüs tepkisi

Ece’den dizi setlerine koronavirüs tepkisi

16 Mart 2020
Photo of Coronavirüs Türkiye’de de eğlenceyi durdurdu

Coronavirüs Türkiye’de de eğlenceyi durdurdu

15 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı