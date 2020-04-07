Karantina süresi tamamlanan öğrenciler evlerine gönderiliyor

İngiltere’den gelen ve corona virüs riskine karşı River Side, Palm Beach Otel ile Güneş Residance’da gözetim altında tutulan 300 kadar öğrenci bugün evlerine gönderiliyor.

İngiltere’den 21 Mart’ta, 2 charter uçak seferiyle KKTC’ye getirilen öğrenciler ve birkaç aile, 3 ayrı merkeze yerleştirilmiş, 14 günlük karantina sürelerinin ardından yapılan testler neticesinde corona virüs tespit edilen 3 kişi hastaneye götürülerek tedavi altına alınmıştı.

Temaslı takip çalışmaları çerçevesinde testlerin sürmesi nedeniyle 2 gün daha gözetim altında tutulan öğrencilerin yinelenen bazı testlerinin de negatif çıması üzerine bugün aileleri tarafından aranabilecekleri duyuruldu.

Öğrencilerin, saat 10.00’dan itibaren, kendilerine verilen saatlerde gruplar halinde otelden ayrılarak evlerine gönderilmesine başlandı.

Kaynak: BRT