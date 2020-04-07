KıbrısManşet

Karantina süresi tamamlanan öğrenciler evlerine gönderiliyor

7 Nisan 2020

İngiltere’den gelen ve corona virüs riskine karşı River Side, Palm Beach Otel ile Güneş Residance’da gözetim altında tutulan 300 kadar öğrenci bugün evlerine gönderiliyor.
İngiltere’den 21 Mart’ta, 2 charter uçak seferiyle KKTC’ye getirilen öğrenciler ve birkaç aile, 3 ayrı merkeze yerleştirilmiş, 14 günlük karantina sürelerinin ardından yapılan testler neticesinde corona virüs tespit edilen 3 kişi hastaneye götürülerek tedavi altına alınmıştı.
Temaslı takip çalışmaları çerçevesinde testlerin sürmesi nedeniyle 2 gün daha gözetim altında tutulan öğrencilerin yinelenen bazı testlerinin de negatif çıması üzerine bugün aileleri tarafından aranabilecekleri duyuruldu.
Öğrencilerin, saat 10.00’dan itibaren, kendilerine verilen saatlerde gruplar halinde otelden ayrılarak evlerine gönderilmesine başlandı.

Kaynak: BRT



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of “Hastane çok pis, doğru dürüst tuvalet bile yok”

“Hastane çok pis, doğru dürüst tuvalet bile yok”

6 Nisan 2020
Photo of Güney Kıbrıs’ta 19 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta 19 yeni vaka

6 Nisan 2020
Photo of Pilli: 1 yeni vaka

Pilli: 1 yeni vaka

6 Nisan 2020
Photo of Güney’de tedbirler Nisan sonuna kadar uzatılacak

Güney’de tedbirler Nisan sonuna kadar uzatılacak

6 Nisan 2020
Photo of Marketler Birliği’nden açıklama

Marketler Birliği’nden açıklama

6 Nisan 2020
Photo of Erülkü Süpermarketten 1000 koli iaşe, 1000 paket yumurta

Erülkü Süpermarketten 1000 koli iaşe, 1000 paket yumurta

6 Nisan 2020
Photo of Düzgün: Facebook’u susturmak isteyen bir Başbakan var

Düzgün: Facebook’u susturmak isteyen bir Başbakan var

6 Nisan 2020
Photo of Sağlık Bakanlığı’ndan pozitif vakalar konusunda açıklama

Sağlık Bakanlığı’ndan pozitif vakalar konusunda açıklama

6 Nisan 2020
Photo of Bakan Üstel: Hedefimiz, sektöre nefes olabilmek

Bakan Üstel: Hedefimiz, sektöre nefes olabilmek

6 Nisan 2020
Photo of ‘Yükseköğrenim Whatsapp Destek Hattı’ devreye giriyor

‘Yükseköğrenim Whatsapp Destek Hattı’ devreye giriyor

6 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı