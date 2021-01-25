KKTC’de 3’üncü kalp nakli ameliyatı yapıldı

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Hasan Birtan, sosyal medya üzerinden KKTC’de üçüncü kalp naklinin gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Hasan Birtan, sosyal medya üzerinden KKTC’de üçüncü kalp naklinin gerçekleştirdiğini duyurdu. 19 Nisan 2019 KKTC’de ilk kalp nakli gerçekleşti. 16 Ocak 2020 Ada genelinde kalp nakil işleminde ilke imza atan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin KVC ekibi, ikinci kez kalp nakli gerçekleştirdi. Kalp Damar Cerrahisi uzmanları Dr. Hasan Birtan Bugün yaptığı paylaşımda üçüncü kalp nakli ameliyatının da başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini duyurdu.