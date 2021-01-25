Erhürman: Endişe gittikçe büyüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman Mecliste ki konuşmasında, bütçe görüşmelerinin sokaktaki insanların kaygılarından kopmadan yapılması gereken bir dönemden geçtiklerini belirtti.

Tarihte hiç bu kadar iktidarsız ve otoritesiz kalınmadığını savunan Erhürman, 11 aydır çok basit bir şeyi dahi yapamamaktan bu noktalara gelindiğini ileri sürdü. Üst komite ve başındaki müsteşarın bir zincir oluşturduğunu kaydeden Erhürman, şu an yaşananların da bu zincirin kopmasından doğan kaos olduğunu söyledi.

Erhürman, demokratik yönetimle halka güven verirken, halktan da alınan kararlara uymasının bekleneceğini belirtti.

Tufan Erhürman dün itibariyle 76-78 yaşlardaki kişilerin aşılandığını, bunun da aşı programına uygun davranılmadığını kaydetti.

Üst kurulun en önemli yetkisinin de kapatma yetkisi olduğuna işaret eden Erhürman, kendilerinin de, halk gibi hangi ölçüde kapanma kararı alınacağını bilmek istediklerini kaydetti.

Tarihinde bu kadar sorumsuz bir hükümet görmediğini savunan Erhürman, cuma günü okul kapatma kararı alınmışken bugün Girne’nin tamamının kapanması gerektiğinin konuşulduğuna işaret etti.

Vatandaşların CTP’nin kapanmaya bakış açısının ne olduğunu sorduğunu ancak kendilerinin bu değerlendirmeyi yapabilecek istatistiki bilgi ya da veriye sahip olamadığını söyleyen Erhürman, ya popülizm yaparak insanlar ne isterse onu savunacaklarını ya da bakanlığı basarak, istedikleri verileri alacaklarını belirtti.

Vaka sayısı yatak gibi bilgileri nasıl elde edeceklerini bilemediklerini vurgulayan Erhürman, pandemi hastanesinin hala hizmet vermediğini ve nisan ayında 48 yatağı olduğu söylenen yoğun bakımın durumunda bir değişiklik olup olmadığı bilgisi almadıklarını kaydetti.

Erhürman, ellerinde veri olmadan alınan kararlara destek de veremediklerini belirterek, verilere dayalı gerekçeli kararların ayrıntılı olarak açıklanması gerektiğini söyledi. Ülkeyi kaosa sokmamak için ses çıkarmadıklarını ancak alınan kararların gerekçelerinin açıklanması gerektiğini belirten Erhürman, gerekçeli kararın bir yasal zorunluluk olduğunu vurguladı.

Kumarhaneler ve Güney Kıbrıs kaynaklı vakalarla ilgili verileri göremedikleri için neyi destekleyeceklerini bilemedikleri söyleyen Erhürman, 11 aydır konuştukları konuların bugün ortaya çıkmış gibi davranılmasına anlam veremediğini belirtti.

Ortada ekonomik program yokken, aşılarla ilgili bilgi sahibi değilken bütçe konuşulmasını eleştiren Erhürman, Başbakan meclis kürsüsünden erken seçim lafı ettiği an ülkenin seçim sürecine girdiğini ve Başbakanın bile maskesiz, sosyal mesafeyi gözetmeksizin seçim gezilerine başladığını ileri sürdü.

Erhürman, muhalefet seçim istemiyormuş izlenimi yaratmaya çalışıldığını ancak kendileri için hükümetin zaten ölü doğduğunu hatırlatarak, “Bir ülkeyi yönetemiyorsunuz diyen muhalefetin seçim istememe şansı olabilir mi?“ diye sordu.

Yüksek Mahkeme Başkanının bugün haziran ayında seçim olmayacaksa tarih belirlenmesinin zorunlu olduğunu hatırlattığına işaret eden Erhürman, kendilerinin de en yakın zamanda seçim tarihi belirlenmesini istediklerini söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, her kafadan farklı seslerin çıktığı, kararların uygulanmadığı bir dönemde artık otoriteyi sağlamanın mümkün olmadığını belirtti.

Erhürman, bu dönemde alınan her kararın farklı itirazlara sebep olacağını hatırlatarak, “Güvenin olmadığı yerde otoriteyi sağlamanın mümkün değil. Endişe gittikçe büyüyor” dedi. Muhalefetin de öneride bulunduğunu söyleyen Erhürman, “Seçim tarihini belirleyin, masaları kurup ortak çözümler üretelim yoksa kaosun altında kalacağız” şeklinde devam etti.