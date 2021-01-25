23 milyon 354 bin 700 TL’lik Başsavcılık bütçesi onaylandı

Meclis Genel Kurulu Hukuk Dairesi’nin (Başsavcılık) 23 milyon 354 bin 700 TL’lik bütçesini oy çokluğuyla kabul edildi.

Bütçe üzerine ilk olarak TDP Milletvekili Cemal Özyiğit söz aldı. Başsavcılık’ın fetva makamı olarak görüldüğünü savunan Özyiğit, “Görüşü verenler ne kadar hukuki görüş veriyor?” diye sordu. Özyiğit, Hukuk Dairesi’nin objektif olması gerektiğini vurguladı.

2017 yılında Tahsin Ertuğruloğlu’nun Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde rüşvet tartışması yaşandığını anlatan Özyiğit, Başsavcılık’a başvurduklarını, onların da polise başvurulması gerektiğini söylediğini aktardı. 2020 bütçesi görüşülürken konuyla ilgili durumu sorduğunu, dosyanın intikal etmediği yanıtını aldığını savunan Özyiğit, Aytaç Çaluda ve Hüseyin Özgürgün’le ilgili dosyalara da işaret etti.

Jet krizi olayına da değinen Özyiğit, olayla ilgili raporun kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini kaydetti. Kapsamlı raporu öğrenemediklerini kaydeden Özyiğit, Polis Genel Müdürü’ne kapsamlı raporu sorduklarını ancak kendilerine raporun verilemeyeceğinin söylendiğini savundu. Özyiğit, Başsavcılık’tan ise “inceliyoruz” yanıtını aldıklarını bildirdi.

Komite aşamasında Başsavcı Yardımcısı’na bunu sorduğunu eksiklikler için polise geri gönderildiğini ve ardından Başsavcılık’a gideceğini öğrendiğini aktaran Özyiğit, “Rapor ne zaman açıklanacak?” diye sordu.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçildiğinde vekalet vermemesi nedeniyle ülkede sıkıntılar yaşandığını savunan Özyiğit, seçim bittikten sonra uyarılmasına rağmen görüş için Başsavcılık’a yazıyı 27 Kasım’da gönderdiği anlattı ve bu durumu eleştirdi.

“Başsavcılık’a bu haliyle güvenmemizi kimse beklemesin” diyen Özyiğit, Başsavcılık’ın hakkaniyet doğrultusunda kararlar vermesi gerektiğini belirterek, “Adaletin önünü açacak, objektif görüşler verecek” şeklinde konuştu. Özyiğit, bütçeye oylarının olumsuz olacağını bildirdi.

BAYBARS

Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, Hukuk Dairesi’nin bağımsız olmasının önemli olduğunu vurgulayarak, dairenin görevinin zaman zaman karıştırıldığını belirtti. Baybars, soruşturma ve kovuşturma yetkisinin aslında poliste olduğunu dile getirdi.

Baybars, Hukuk Dairesi’nin daha fazla müdahil olup, polise katkı sağlamasının önemini ifade etti.

Yolsuzluk dosyalarının toplumda kanayan yara olduğunu belirten Baybars, bu dosyaların akıbeti konusunda kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Tüm kurum ve kuruluşların hukuk danışmanı olan Başsavcılık’ın güçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Baybars, bu konuda eksiklikler olduğuna dikkat çekti ve kaynağın artırılması gerektiğini belirtti.

Baybars, Savcılık makamının adil yargılama bakımında bireylerin menfaati açısından da önemli olduğunu dile getirerek dairenin daha fazla insan yetiştirmesinin önemine dikkat çekti.

MANAVOĞLU

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, insan kaynağı eksikliğine dikkat çekerek, Hukuk Dairesi’nde de bu konuyu ön plana çıkararak, “görevlerini yapmıyor noktasına getirilmesinin” ülke için kayıp olduğunu belirtti.

Manavoğlu, yolsuzluk dosyalarıyla ilgili polise ciddi görev düştüğünü ancak Savcılık’ın da geri durmayarak, gerekli girişimleri yapması gerektiğini kaydetti. Manavoğlu, kurumların daha verimli hale getirilmesinin önemine dikkat çekti.

Manavoğlu, yolsuzluk konusunda toplumda ciddi yara olduğuna dikkat çekerek, bu dosyaların kısa sürede sonuçlandırılması gerektiğini vurguladı.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ise ilk olarak, Girne’nin kapanma konusunun kamuoyunda tartışıldığına işaret ederek, hükümetin bu duruma değinmesinin önemine vurgu yaptı.

Savcılığın önemine dikkat çeken Özdenefe, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanıp karar alan Yüksek Savcılar Kurulu’nun kararlarını gizli oyla aldığını anlatarak, kararların gerekçeli ve yargı denetimine açık olmazsa savcılara güvenin azalmasına neden olacağına dikkat çekti.

Özdenefe, pandemi koşullarında ayrılan bu bütçenin yeterli olmadığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı’nın Başbakanlık görevini devretmeden Cumhurbaşkanı görevi almasını eleştirdi. Özdenefe, bu konuda Başsavcılık’ın verdiği görüşü de eleştirdi.

Konuşmaların ardından Hukuk Dairesi bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.