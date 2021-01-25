Kiriş: Abim sigara bile içmezdi

Dün Covid-19 nedeniyle öldüğü açıklanan 40 yaşındaki Salih Çarka’nın yakınları isyan etti.
Kadriye Kiriş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “40 yaşında sigara bile içmezdi abim ! Katilsiniz ! Hepiniz ! Hepimiz ! Yönetemeyenlerde ! Yönetilemeyenlerde !” ifadelerine yer verdi.
Açıklama şöyle:
İyi bakın bu fotoğrafa !!
40 yaşında sigara bile içmezdi abim ! Katilsiniz ! Hepiniz ! Hepimiz !
Yönetemeyenlerde ! Yönetilemeyenlerde !
Şımarıksınız ! Hala hiç bir şey olmamış gibi kafeleri barları evleri dolduracak kadar şımarık !
Kişisel menfaatler uğruna mahfettiniz memleketi!
Hâlâ utanmadan okul açanlar. Hala meyhanede rakı tokuşturanlar !
Hade onlar kapatmadı ! Hade işe gitmek zorunda kaldık . İş bitince gel tıkıl evine !
Yoooo onlar kapatmadıysa biz de lazım suyunu çıkaralım !
Hasret kaldık rakıya , mocha olmadan da yaşayamayık !
Herkes klavye kahramanı .. Herkes kapandı kapanmadı dalgasında ! Sen kapat be gendini .. en azından iş sonrası kapat !
Yürüyerek girdiği karantinadan bugün ilaçlanmış kutuda aldık biz canımızı .
Toprağa nasıl verdik biz bilir misiniz ! 20 Metre uzaktan seyrederek !
Dozerle gömdüler !
Bu saatten sonra yere batsın memleketiniz