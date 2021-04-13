KKTC-TC Gençlik ve Spor protokolü (2)

İlk kez ve sadece Havadis’in dün yayımladığı, ülke gündemine bomba gibi düşen Türkiye ile KKTC arasında imzalanacak “gençlik” ve “spor” protokolü taslak metnin ikinci bölümü bugün yine Havadis’te.

KKTC ile Türkiye arasında gençlik ve spor alanında imzalanması planlanan protokol taslağının ilk bölümünü dün siz değerli Havadis okurlarına ulaştırmıştık. İlk kez ve sadece Havadis’te çıkan protokol taslağı ülke gündemine bomba gibi düştü.

“Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması” protokol taslağı 15 Mart 2021 tarihli yazı ile TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri imzasıyla, KKTC Başbakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Gençlik Dairesi ve Spor Dairesi Müdürlüğü’ne gönderilmişti.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında gençlik ve spor alanındaki işbirliğini içeren protokol taslakları çok önemli konuları içeriyor.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin KKTC makamlarına gönderdiği ve TC Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından önerilen protokol taslağında gençlik ve spor için düşünülen projeler, yeni tesis inşası ve mevcut tesislerin modernizasyonu gibi konular olması spor camiasını sevindirirken, geçmişte büyük tepkilere neden olan koordinasyon ofisi kurulması yeni protokol taslağında da yer alıyor ve bazı kesimler bu kordinasyon ofisinin işlevinden yaşa tedirgin.

TC Gençlik ve Spor Bakanı KKTC’ye gelecek

TC ve KKTC makamları arasında istişare edilerek hazırlandığı belirtilen Lefkoşa Büyükelçilik yazısının ekinde, “Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması”, “TC Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KKTC’de Yurt Açılması, İşletilmesi ve Yönetimine İlişkin Protokol” ve “TC Gençlik ve Spor Bakanlığı ile KKTC Başbakanlık, Spor Dairesi, Gençlik Dairesi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında 2021 Yılı İşbirliği Programı” taslakları bulunuyor.

Protokol imzalanması için TC Gençlik ve Spor Bakanının da ülkemize geleceği belirtildi.

Havadis’in yayını büyük ilgi gördü

KKTC makamlarının adeta “sır” gibi sakladığı protokolün ilk bölümünü dün yayınlamamızın ardından Havadis’te adeta telefon trafiği oluştu. Resmi makamlardan herhangi bir açıklama gelmezken Havadis’te bugün protokol taslağının ikinci bölümünü sizlerle buluşturuyoruz. Üçüncü ve son bölümü ise yarın olacak.

KKTC ile Türkiye arasında gençlik ve spor alanında imzalanması planlanan protokol taslağının ilk bölümünü dün siz değerli Havadis okurlarına ulaştırmıştık. İlk kez ve sadece Havadis’te çıkan protokol taslağı ülke gündemine bomba gibi düştü.

“Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması” protokol taslağı 15 Mart 2021 tarihli yazı ile TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri imzasıyla, KKTC Başbakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Gençlik Dairesi ve Spor Dairesi Müdürlüğü’ne gönderilmişti.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında gençlik ve spor alanındaki işbirliğini içeren protokol taslakları çok önemli konuları içeriyor.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin KKTC makamlarına gönderdiği ve TC Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından önerilen protokol taslağında gençlik ve spor için düşünülen projeler, yeni tesis inşası ve mevcut tesislerin modernizasyonu gibi konular olması spor camiasını sevindirirken, geçmişte büyük tepkilere neden olan koordinasyon ofisi kurulması yeni protokol taslağında da yer alıyor ve bazı kesimler bu kordinasyon ofisinin işlevinden yaşa tedirgin.

TC Gençlik ve Spor Bakanı KKTC’ye gelecek

TC ve KKTC makamları arasında istişare edilerek hazırlandığı belirtilen Lefkoşa Büyükelçilik yazısının ekinde, “Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması”, “TC Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KKTC’de Yurt Açılması, İşletilmesi ve Yönetimine İlişkin Protokol” ve “TC Gençlik ve Spor Bakanlığı ile KKTC Başbakanlık, Spor Dairesi, Gençlik Dairesi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında 2021 Yılı İşbirliği Programı” taslakları bulunuyor.

Protokol imzalanması için TC Gençlik ve Spor Bakanının da ülkemize geleceği belirtildi.

Havadis’in yayını büyük ilgi gördü

KKTC makamlarının adeta “sır” gibi sakladığı protokolün ilk bölümünü dün yayınlamamızın ardından Havadis’te adeta telefon trafiği oluştu. Resmi makamlardan herhangi bir açıklama gelmezken Havadis’te bugün protokol taslağının ikinci bölümünü sizlerle buluşturuyoruz. Üçüncü ve son bölümü ise yarın olacak.