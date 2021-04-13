Ekonomi

Bitcoin’den tarihi zirve: 62 bin doları aştı

13 Nisan 2021
bitcoin yukseldi





Kurumsal alımların yanında, birçok sektörde ücretlendirmede kripto para kabul eden şirket sayısının da giderek artmasıyla Bitcoin 62,124 dolar seviyesini geçti.





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13 Nisan 2021


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