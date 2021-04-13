Bitcoin’den tarihi zirve: 62 bin doları aştı

Kurumsal al\u0131mlar\u0131n yan\u0131nda, bir\u00e7ok sekt\u00f6rde \u00fccretlendirmede kripto para kabul eden \u015firket say\u0131s\u0131n\u0131n da giderek artmas\u0131yla Bitcoin 62,124\u00a0dolar seviyesini ge\u00e7ti.\r\n\r\n\r\nKripto para piyasalar\u0131nda hareket yeniden ba\u015flad\u0131.\u00a0Kurumsal al\u0131mlar\u0131n yan\u0131nda, bir\u00e7ok sekt\u00f6rde \u00fccretlendirmede\u00a0kripto para\u00a0kabul eden \u015firket say\u0131s\u0131n\u0131n da giderek artmas\u0131yla,\u00a0Bitcoin\u00a062,124 dolarl\u0131k yeni zirveyi g\u00f6rd\u00fc.\r\n\r\nBitcoin'de bir \u00f6nceki zirve 61,683\u00a0dolar\u00a0ile\u00a013 Mart 2021'de g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n