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İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı

13 Nisan 2021
İngiltere'de Covid-19





İngiltere’de Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında sağlanan başarı sonrası karantina kısıtlamaları kaldırıldı. 5 Ocak’tan bu yana devam eden “ulusal karantina” kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında mağaza, berber, spor salonları ve kütüphaneler 97 günün ardından yeniden hizmete girdi.





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13 Nisan 2021


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