İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı

\u0130ngiltere'de Covid-19 pandemisiyle m\u00fccadele kapsam\u0131nda sa\u011flanan ba\u015far\u0131 sonras\u0131 karantina k\u0131s\u0131tlamalar\u0131 kald\u0131r\u0131ld\u0131. 5 Ocak\u2019tan bu yana devam eden \u201culusal karantina" k\u0131s\u0131tlamalar\u0131n\u0131n hafifletilmesi kapsam\u0131nda ma\u011faza, berber, spor salonlar\u0131 ve k\u00fct\u00fcphaneler 97 g\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan yeniden hizmete girdi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de h\u00fck\u00fcmetin Covid-19 \u00f6nlemlerinin kald\u0131r\u0131lmas\u0131na y\u00f6nelik a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 4 a\u015famal\u0131 yol haritas\u0131na g\u00f6re, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn normalle\u015fme ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nNormalle\u015fmenin ikinci a\u015famas\u0131yla birlikte temel ihtiya\u00e7 malzemeleri satanlar i\u015fletmeler yeniden a\u00e7\u0131laca\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130kinci a\u015famada berberler, ma\u011fazalar, k\u00fct\u00fcphaneler yeniden a\u00e7\u0131lacak, restoran ve barlar\u0131n a\u00e7\u0131k mekanlar\u0131nda m\u00fc\u015fterilerine servis yapmas\u0131na izin verilecek.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSpor salonlar\u0131 ve kapal\u0131 y\u00fczme havuzlar\u0131, hayvanat bah\u00e7eleri, toplum merkezleri ve a\u00e7\u0131k e\u011flence mekanlar\u0131 faaliyet g\u00f6stermeye ba\u015flayacak.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00dclke i\u00e7inde seyahatler yeniden ba\u015flayacak, ayn\u0131 hane \u00fcyelerinin birlikte seyahat etmesi serbest olacak.\r\n\r\n\r\n\r\nK\u0131s\u0131tlamalar\u0131n hafifletilmesi kapsam\u0131nda d\u00fc\u011f\u00fcn ve ni\u015fan merasimlerinin 15 ki\u015fiyle, cenaze t\u00f6renlerinin de 30 ki\u015fiyle yap\u0131lmas\u0131na izin verilecek. Restoranlar\u0131n ve barlar\u0131n i\u00e7 mekanlar\u0131nda m\u00fc\u015fteri a\u011f\u0131rlanmas\u0131na m\u00fcsaade edilmeyecek.\r\n\r\n\r\n\r\n\u00dc\u00c7\u00dcNC\u00dc VE D\u00d6RD\u00dcNC\u00dc A\u015eAMADA NELER VAR?\r\n\r\n\r\n17 May\u0131s'tan itibaren ba\u015flayacak 3. a\u015famada, vatanda\u015flar, a\u00e7\u0131k alanlarda 30 ki\u015fiye kadar, kapal\u0131 alanlarda da 6 ki\u015fiye kadar bir araya gelebilecek, restoran ve barlar i\u00e7 mekanlarda m\u00fc\u015fteri kabul etmeye ba\u015flayacak. M\u00fcze, tiyatro ve sinema gibi i\u00e7 mekan e\u011flence alanlar\u0131 a\u00e7\u0131lacak, kat\u0131l\u0131mc\u0131 say\u0131s\u0131 s\u0131n\u0131rl\u0131 tutulmak \u00fczere a\u00e7\u0131k hava etkinliklerine izin verilecek.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKonaklama sekt\u00f6r\u00fc yeniden hizmet verebilecek, d\u00fc\u011f\u00fcnlere 30'a kadar ki\u015finin kat\u0131l\u0131m\u0131 serbest hale gelecek.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n21 Haziran'da uygulanacak d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc a\u015famada ise Covid-19 \u00f6nlemleri kapsam\u0131ndaki t\u00fcm s\u0131n\u0131rland\u0131rmalar kald\u0131r\u0131lacak.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nDEVAM EDEN YASAKLAR\r\n\u0130ngiltere\u2019de \u00fclke d\u0131\u015f\u0131na seyahat yasa\u011f\u0131 ise i\u015f, e\u011fitim, yasal y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fckler, oy kullanma, m\u00fclklerin ta\u015f\u0131nmas\u0131, sat\u0131lmas\u0131, kiralanmas\u0131, \u00e7ocuk bak\u0131m\u0131, do\u011fumda haz\u0131r bulunmak, \u00f6lmek \u00fczere olan bir akraba veya yak\u0131n arkada\u015f\u0131 ziyaret etmek, cenaze t\u00f6reni, evlenmek veya yak\u0131n bir akraban\u0131n d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcne kat\u0131lmak, t\u0131bbi randevular gibi istisnalar\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda devam edecek.\r\n\r\nBu durumu ihlal edenlere 5 bin sterline kadar para cezas\u0131 verilebilecek.\r\n\r\n\r\n\r\n