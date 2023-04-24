KKTC MOK spor ambargolarına ilişkin BM’ye tepki mektubu iletti

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK), Annan Planı referandumunun yıldönümünde, referandumunun üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen Kıbrıs Türkü’ne uygulanmaya devam edilen spor ambargolarına tepki göstermek amacıyla Birleşmiş Milletler organları ve daimi üyelerine iletilmek üzere BM yetkilisine mektup verdi.

Ledra Palace Sınır kapısında mektubu teslim etmek üzere bir araya gelen KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu’nun yanında, ülkedeki bazı spor federasyonu yetkilileri, eğitmen ve öğrencileri de hazır bulundu.

Ara bölgenin girişine “Turkish Cypriots, shackled in life, shackled in sports..why?” (çeviri: Kıbrıslı Türkler, hayatta zincirlenmiş, sporda zincirlenmiş..neden?) yazılı ve olimpiyat logosunun kelepçeye benzetildiği bir resim yer alan pankart serildi. Sporcular da aynı yazının basıldığı tişört giydi.

Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç, mektubu UNFICYP’in sivil işlerden sorumlu yetkilisi Arzu Çağın’a teslim etti.

Teslim sırasında söz alan Koç, Annan Planı döneminde verilen sözlerin tutulmasını ve barajı geçen Kıbrıslı Türk sporcuların uluslararası yarışmalarda, olimpiyatlarda yer almalarını talep ettiklerini, bunun bir evrensel insan hakkı olduğunu ifade etti.

Tüm çabalarının sporcu olarak kendilerinin yaşadıklarının gençlerin de yaşamaması olduğunu kaydeden Koç, “21’inci yüzyılda, günümüz dünyasında, hiçbir şekilde tecrite, izolasyona yer yok” dedi ve yetkililerin olimpizm ruhu ve evrensel insan hakları gibi önemli kavramları dikkate almaları çağrısında bulundu.

– “Sporcularımızın dünya arenasında boy göstermelerini engellememelerini talep ediyoruz”

Teslimin ardından basın mensuplarına da açıklama yapan Koç, 2004 yılında Annan Planı referandumuna gidildiğini hatırlatarak, referandumun üzerinden 19 yıl geçmiş olmasına rağmen referanduma “evet” diyen taraf olan Kıbrıs Türk halkına, özellikle gençliğine halen daha spor ambargolarının uygulanıyor olmasına tepki göstermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik yapmak istediklerini kaydetti.

Koç, mektupta, Kıbrıslı Türk sporcuların dünya arenasında boy göstermelerini engellememeleri ve Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği üye ülkelerinin o dönemde izolasyonların kaldırılacağı ve “evet” diyen halkın ödüllendirileceği yönündeki açıklamalarına sahip çıkmaları yönündeki taleplerini ilettiklerini aktardı.

Sporcularının uluslararası yarışmalarda yarışmak için heyecan duyduklarını belirten Koç, kendilerinin de sporculara bu kapıyı aşmak için ellerinden geleni yapacaklarını, bu yöndeki girişimlerinin farklı platformlarda artarak devam edeceğini kaydetti.