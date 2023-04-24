Arıklı: Ada 74 4 Mayıs’ta düzenli seferlerine başlayacak

Yıllardır atıl vaziyette kalan Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketimizi ayağa kaldırmak için yaptığımız girişimler, çok şükür meyvesini verdi.

Açıklama şöyle:

Erhan Arıklı açıklamasında “Yıllardır atıl vaziyette kalan Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketimizi ayağa kaldırmak için yaptığımız girişimler, çok şükür meyvesini verdi.” ifadelerini kullandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ada 74 gemisinin 4 Mayıs tarihinde düzenlenecek törenle düzenli seferlerine başlayacağını açıkladı.

Türkiye Özelleştirme İdaresi ile birlikte satın aldığımız “Ada 74” isimli Gemimiz, Mağusa limanına ulaştı.

400 yolcu, 15 tır ve 25 küçük araç kapasiteli Ada 74 gemisi, deniz ulaşımımıza ayrı bir soluk getirecek.

Gemimiz, hafta içi Mersin’e gidip modernize edilecek ve nasip olursa, 4 Mayıs tarihinde düzenlenecek törenle düzenli seferlerine başlayacak.