3 gün yağmur bekleniyor, sıcaklık düşecek

Meteoroloji Dairesi Perşembe gününden itibaren 3 gün yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 25 Nisan-01 Mayıs tarihlerini kapsayan hava durumu raporuna göre bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile nemli, yağışlı günlerde ise üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, yarın ve çarşamba günü az bulutlu; perşembe günü parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; Cuma günü parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; cumartesi parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Pazar ve pazartesi günü hava açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek sıcaklığın periyodun ilk günleri 24-27 derece diğer günlerde ise 20-23 derece olması bekleniyor.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı Yönlerden orta zaman zaman kuvvetli esecek.