Avrupalı bir şirketin piyasa değeri ilk kez 500 milyar doları aştı

Fransız devi Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) şirketinin piyasa değeri 500 milyar doları aşarak, Avrupalı şirketlerin tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Fransız lüks tüketim grubu Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) hisselerinin yüzde 0,21 artış göstermesinin ardından şirketin piyasa değeri de 500 milyar doları aştı. Böylece ilk kez Avrupalı bir şirketin piyasa değeri 500 milyar doları geçmiş oldu.

Son olarak lüks markaların çatı şirketi olan LVMH’nin ilk çeyrek satışları tahminleri aşmış ve bu gelişmeyle şirket hisselerinde ralli sürmüştü.

Çin’de Covid-19 kısıtlamalarının kalkmasıyla lüks tüketimin artması ve eurodaki güçlenme de şirketin piyasa değerinin yükselmesindeki temel katalizör olmuştu.

Buna göre, ilk çeyrek rakamlarının açıklanmasının ardından LVMH dünyanın en büyük 10 şirketi arasına girdi.

AXA Investment Avrupa Hisse Senedi Stratejisti Gilles Guibout ise konuyla ilgili paylaşımında, “Bu durum, dünyanın kutuplaştığı bir toplumda varlıklı insanların servetinin arttığını gösteriyor. Lüks tüketim sektörü güçlü şekilde büyüyor.” yorumunu yaptı.

Bu yükselişle LVMH’nin kurucu ortağı Bernard Arnault ise dünyanın en zengin insanı konumuna yükseldi.

LVMH çatısı altında faaliyet gösteren markalar arasında ise Celine, Kenzo, Givenchy, Bulgari, Christian Dior, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs gibi markalar bulunuyor.