KKTC MOK, Ahmed Sami Topcan’ı andı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mayıs 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

KKTC MOK, Ahmed Sami Topcan’ı andı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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KKTC MOK, Ahmed Sami Topcan’ı andı

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK), ülke sporuna büyük hizmetlerini bulunan ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun da kurucu başkanı olan Ahmed Sami Topcan’ı ölümünün 18.yılında kabri başında andı.

4 Mayıs Perşembe günü düzenlenmesi planlanan anma töreni, o günlerde ülkemizi etkisi altına alan şiddetli yağışlar ve tolu nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.


Ertelemeden dolayı geçtiğimiz gün yapılan anma törenine KKTC MOK adına başkan Dursun Koç ile birlikte yönetim kurulu üyelerinden Cimnastik Federaysonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gaizoğlu katıldı.

KKTC MOK yöneticileri, Topcan’ı Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki kabrine çelenk bırakıp dua okuyarak andı.

 

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Tags:Ahmed Sami Topcanmok
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