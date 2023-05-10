Dünya Oto Cup 2023 başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen Dünya Oto Cup 2023 olumsuz hava koşulları sebebi ile başlama tarihinin bir gün ertelenmesi ardından 8-9 yaş tekler, 10-12-14-16 Yaş, 13+ Büyükler tekler ve çiftler kategorilerinde KKTF kortlarında gerçekleşiyor.
12 ve 16 yaş kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde:
12 YAŞ KIZLAR – 1. RAUND
Larin Vural – Sahra Sevgi Sofu 6/0 6/1
Deniz Abdullahoğlu – Hatice Kırçay 6/2 6/3
12 YAŞ ERKEKLER – 1. RAUND
Asım Aras Astan – Jayden Denız Sezginer 6/0 6/0
Erdal Arabacıoğlu – Asil Bataryacı 6/2 6/0
Toprak Ata Candan – Çağ Refikoğlu 6/4 4/6 6/0
Said Zeki Avcı – Devin Bedevi 6/2 4/6 (RT)0/2
Çınar Elmalı – Arel Şahin 6/3 6/0
Sarp Solyalı – Poyraz Vural 0/6 1/6
16 YAŞ KIZLAR – 1. RAUND
Sevinç Oğan – Girne Umut Yerebakan 6/7 2/6
Emine Karagözlü – Ivana Sılıch 6/4 6/2
Polina Slobodeniuk – Almira Akşahin 1/6 1/6