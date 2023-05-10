Dünya Oto Cup 2023 başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen Dünya Oto Cup 2023 olumsuz hava koşulları sebebi ile başlama tarihinin bir gün ertelenmesi ardından 8-9 yaş tekler, 10-12-14-16 Yaş, 13+ Büyükler tekler ve çiftler kategorilerinde KKTF kortlarında gerçekleşiyor.

12 ve 16 yaş kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde:

12 YAŞ KIZLAR – 1. RAUND

Larin Vural – Sahra Sevgi Sofu 6/0 6/1

Deniz Abdullahoğlu – Hatice Kırçay 6/2 6/3

12 YAŞ ERKEKLER – 1. RAUND

Asım Aras Astan – Jayden Denız Sezginer 6/0 6/0

Erdal Arabacıoğlu – Asil Bataryacı 6/2 6/0

Toprak Ata Candan – Çağ Refikoğlu 6/4 4/6 6/0

Said Zeki Avcı – Devin Bedevi 6/2 4/6 (RT)0/2

Çınar Elmalı – Arel Şahin 6/3 6/0

Sarp Solyalı – Poyraz Vural 0/6 1/6

16 YAŞ KIZLAR – 1. RAUND

Sevinç Oğan – Girne Umut Yerebakan 6/7 2/6

Emine Karagözlü – Ivana Sılıch 6/4 6/2

Polina Slobodeniuk – Almira Akşahin 1/6 1/6