Şehit Turgut Ortaokulu çifte şampiyon

Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2022-2023 öğretim yılı Şampiyon Melekler Yıldızlar Atletizm Final Yarışları tamamlandı. Atatürk Stadı’nda iki gün boyunca gerçekleştirilen yarışlar sonunda elemelerde de ilk sırayı alan Şehit Turgut Ortaokulu kız ve erkek takımları, finalleri de ilk basamakta noktalayarak şampiyon oldu.

Kızlarda elemelerde de ikinci olan İskele Evkaf Türk Maarif Koleji ikinci olarak kürsüde yer alırken, Necat British College üçüncü, Bekirpaşa Lisesi dördüncü olarak kupa kazandı.

Erkeklerde Yakın Doğu Koleji elemelerde olduğu gibi ikinci olurken, üçüncü Mehmetçik Ortaokulu ve dördüncü Çanakkale Ortaokulu oldu. Müsabakaların ardından düzenlenen törenle takımlara kupaları takdim edildi. Final yarışları sonunda takım sıralamaları şu şekilde oluştu:

Yıldız Kızlar Takım Sıralaması

Şehit Turgut Ortaokulu 580 Puan İskele Evkaf Türk Maarif Koleji 564 Puan Necat British College (Girne) 563 Puan Bekir Paşa Lisesi Orta Bölümü 503 Puan Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 498 Puan Levent Kolej 482 Puan Çanakkale Ortaokulu 477 Puan

Yıldız Erkekler Takım Sıralaması

Şehit Turgut Ortaokulu 595 Puan Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 526 Puan Mehmetçik Ortaokulu 499 Puan Çanakkale Ortaokulu 496 Puan Lapta Yavuzlar Lisesi Orta Bölümü 490 Puan Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji 445 Puan Türk Maarif Koleji 365 Puan İrsen Küçük Ortaokulu 103 Puan