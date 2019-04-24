KKTC Mobbing ile Mücadele Derneği, Bakan Çeler’i ziyaret etti

KKTC Mobbing ile Mücadele Derneği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i ziyaret etti.

Dernekten verilen bilgiye göre, ziyarette derneğin kuruluş amacı, önemi, yapmış olduğu bilimsel çalışmaların sonuçları konusunda Bakan Çeler’e bilgi verildi.

Dernek Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, işyerinde psikolojik şiddetin (Mobbing) bugüne kadar çalışma hayatında sıkça karşılaşılan bir durum olduğuna işaret ederek, derneklerinin kurulmasıyla farkındalığın arttığına dikkat çekti.

“Mobbing, işyerinde bir kişi veya gruba diğer bir çalışanın veya çalışanların sistematik olarak yönelttiği olumsuz davranışlar sonucu kişi veya kişilerin fiziksel ve psikolojik sağlığının bozulduğu bir süreçtir” diyen Öksüzoğlu, genel çerçeveye bakıldığında bu durumun yalnızca mağdur olanlara değil, mobbingin gerçekleştiği kurum ve tüm topluma zarar verdiğini söyledi.

Öksüzoğlu, “Bu nedenle Dernek olarak amacımız mobbingi çalışma psikolojisi yönüyle irdelemek, farkındalık yaratmak, yasal mevzuatlardaki boşlukları ortaya koymak, mobbing sürecinde bireysel ve örgütsel mücadele etmenin birlikteliğini yaratmak ve çalışanların çalışma yaşamını yapılması gerekenleri tartıştırarak katkı koymaktır” dedi.

Öksüzoğlu, “Mobbing ile Mücadele Ortak Akıl Çalıştayı ve Eylem Planı Hazırlanması” Konulu Proje ve iki kurumun işbirliği ile yapılması taleplerini Bakan Çeler’e aktardı.