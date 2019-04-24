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LAÜ’de Nur Fettahoğlu hayranları ile biraraya gelecek

24 Nisan 2019
Nur Fettahoğlu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından organize edilen “LAÜ’de Bahar Söyleşileri” kapsamında ünlü Türk oyuncu Nur Fettahoğlu, LAÜ’nün konuğu olacak.

Muhteşem Yüzyıl’da canlandırdığı Mahidevran Sultan karakteriyle gönüllere taht kuran Nur Fettahoğlu LAÜ’de sevenleri ile buluşacak

Özellikle Aşk-ı Memnu adlı dizideki Peyker rolüyle ünlenen Fettahoğlu, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mahidevran Sultan karakteriyle hayran kitlesini ekrana kilitledi. Başarılı oyuncu Nur Fettahoğlu, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mahdiveran Sultan karakteriyle 2011’de “Ayaklı Gazete TV Yıldızları En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”, 2012’de “Ayaklı Gazete TV Yıldızları En İyi Dönem Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncusu”, 2013’te “TUROB Başarılı Türk Dizileri Teşekkür Ödülü” ve 2013’te “Ayaklı Gazete TV Yıldızları En İyi Dönem Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı.

Kardeş Çocukları dizisinde Umay karakteri ile hayranlarını ekrana kilitleyen Fettahoğlu 7 Mayıs 2019 tarihinde saat 15:00’de LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek söyleşide sevenleriyle biraraya gelecek.

Oynadığı Televizyon Dizileri:

Gönül Salıncağı Aylin Arısoy 2007, Benden Baba Olmaz Tülay Cenk 2007, Aşk-ı Memnu Peyker Yöreoğlu Önal 2008-2010, Muhteşem Yüzyıl Mahidevran Sultan 2011-2014, Hayat Yolunda Şafak Günay 2014-2015, Filinta Süreyya 2015-2016

Oynadığı İnternet Dizileri:

Fi Billur 2017, Bozkır Dilara Eroğlu 2018

Oynadığı Sinema Filmleri:

Kurtlar Vadisi Filistin Simone 2011, Gişe Memuru Kadın 2011, Deliler 2018
LAÜ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

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