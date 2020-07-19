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KKTC Futbol Süper Lig tarihi sona giriyor

19 Temmuz 2020
G. Gücü, Çetinkaya, Hamitköy, Göçmenköy, Doğan T B, Gönyeli, Düzkaya, MTG, Binatlı, BÜY, Cihangir, TOL, Lefke, M. A. Yeşilova, Yenicami, K. Kaymaklı, KKTC, Futbol, Süper Lig

KKTC Futbol Süper Lig’de 2019-2020 sezonun tamamlanmasına 1 maç kaldı. 22 Temmuz’da oynanacak 30’uncu hafta maçları sonunda lige veda edecek ikinci takım belli olacak. Küme düşen Gençlik Gücü’nün ardından playout oynamadan direk düşecek ikinci takım Çetinkaya-Düzkaya maçının sonucuna göre belirlenecek.

G. Gücü, Çetinkaya, Hamitköy, Göçmenköy, Doğan T B, Gönyeli, Düzkaya, MTG, Binatlı, BÜY, Cihangir, TOL, Lefke, M. A. Yeşilova, Yenicami, K. Kaymaklı, KKTC, Futbol, Süper Lig

Bu karşılaşmanın mağlubu Süper Lig’e veda edecek. Maç berabere kalması halinde ise Düzkaya playouta kalacak Çetinkaya ise Kıbrıs Türk futbol tarihinde ilk kez küme düşmüş olacak.

G. Gücü, Çetinkaya, Hamitköy, Göçmenköy, Doğan T B, Gönyeli, Düzkaya, MTG, Binatlı, BÜY, Cihangir, TOL, Lefke, M. A. Yeşilova, Yenicami, K. Kaymaklı, KKTC, Futbol, Süper Lig

29’uncu haftanın sonuçları ve puan durumu şöyle:

G. Gücü – Çetinkaya: 4-1

Hamitköy – Göçmenköy: 0-2

Doğan T B – Gönyeli: 3-2

Düzkaya – MTG: 1-1

Binatlı – BÜY: 1-2

Cihangir – TOL: 2-3

Lefke – M. A. Yeşilova

Yenicami – K. Kaymaklı: 5-1

Fotoğraflar: Gürsel Karagözlü

G. Gücü, Çetinkaya, Hamitköy, Göçmenköy, Doğan T B, Gönyeli, Düzkaya, MTG, Binatlı, BÜY, Cihangir, TOL, Lefke, M. A. Yeşilova, Yenicami, K. Kaymaklı, KKTC, Futbol, Süper Lig


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