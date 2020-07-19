Türkiye’de sezonun son derbisi Beşiktaş’ın

Süper Lig’de sezonun son derbisinde Beşiktaş sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Bir kırmızı kartın çıktığı maçta ev sahibi takım 2 golle 3 puanı aldı.

Vodafone Park’ta oynanan mücadelede siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Vida ve 70’te Gökhan Gönül attı.

Bu sonucun ardından bitime bir hafta kala Beşiktaş puanını 59’a yükseltirken Fenerbahçe 50 puanda kaldı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında ise Fenerbahçe’den Vedat Muriqi VAR incelemesi sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk yarının önemli anları:

8. dakikada Hutchinson’ın üst üste yaptığı top kayıpları sonrası topla buluşan Deniz Türüç’ün ceza sahası dışından şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu kurtard; seken meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.

18. dakikada Caner Erkin’in soldan kullandığı serbest vuruşta Vida’nın kafayla kaleye gönderdiği top az farkla dışarı gitti.

19. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Muric’in şutunda Ersin topun kaleye gitmesine engel oldu. Seken topu Emre Belözoğlu sol çaprazdan gelişine kaleye gönderdi, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

25. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Muric’in Vida’ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Halil Umut Meler, sarı-lacivertli oyuncuya sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR incelemesine giden hakem, kararını değiştirerek Muric’i kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

33. dakikada Deniz Türüç soldan ceza sahasına girerek şut çekti. Savunmadan seken topu önünde bulan Emre Belözoğlu’nun şutunda meşin yuvarlak bu kez auta gitti.

35. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası dışında topu önünde bulan Boyd’un sert şutunda, kaleci Altay Bayındır kurtarışıyla golü önledi.

39. dakikada Ozan Tufan’ın pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlakla buluşan Hasan Ali Kaldırım’ın şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı:

48. dakikada Caner Erin’in ortasında altıpasta kaleci Altay topun kontrolünü sağlayamadı. Pozisyonun devamında Lens’in vuruşunda topa uzanan Altay gole izin vermedi.

56. dakikada Burak Yılmaz’ın kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Altay meşin yuvarlağı taca çeldi.

GOL | 63. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağdan Lens’in ortasında arka direkte Boyd’un çevirdiği topa altıpasta ayak sokan Vida, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

GOL | 70. dakikada Beşiktaş farkı 2’ye çıkardı. Hücumun solundan Caner Erkin ile kullanılan köşe vuruşuna altıpas içinde ön direkte topa kafayla vuran Gökhan Gönül, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

74. dakikada soldan topla hareketlenen Rodrigues’in içeri çekerek yaptığı vuruşta kaleci Ersin topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş: 2 – Fenerbahçe: 0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Roco, Vida, Caner Erkin, Elneny, Lens (Dk. 68 Necip Uysal), Hutchinson, Boateng (Dk. 59 Diaby), Boyd (Dk. 85 Güven Yalçın), Burak Yılmaz

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci (Dk. 89 Ömer Faruk Beyaz), Ozan Tufan (Dk. 71 Jailson), Emre Belözoğlu (Dk. 67 Rodrigues), Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Muric

Goller: Dk. 63 Vida, Dk. 70 Gökhan Gönül (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 25 Muric (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 27 Lens, Dk. 31 Gökhan Gönül, Dk. 90 Caner Erkin (Beşiktaş), Dk. 81 Falette, Dk. 86 Deniz Türüç, Dk. 88 Tolga Ciğerci, Dk. 90 Jailson (Fenerbahçe)