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Türkiye’de Şampiyon Medipol Başakşehir

19 Temmuz 2020
Medipol Başakşehir, Türkiye, Şampiyon, Futbol

Türkiye‘de Medipol Başakşehir, Süper Lig’de Trabzonspor’un İttifak Holding Konyaspor’a 4-3 yenilmesiyle bitime bir hafta kala şampiyon oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan adını 2014’te İstanbul Başakşehir olarak değiştiren ve belediyeden ayrılarak yoluna devam eden kulüp, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdırdı.

Süper Lig’in 61 yıllık tarihinde bugüne kadar yalnızca 5 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor, şampiyonluğa uzanan takımlar olmuştu. Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig’de bu unvana sahip 6. takım oldu.


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