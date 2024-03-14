KKTC Döviz Kurları: Sterlin güne 41.75 TL'den başladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 14, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

KKTC Döviz Kurları: Sterlin güne 41.75 TL’den başladı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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döviz kurları

KKTC serbest piyasada bugün dolar 32,65, euro 35,72, İngiliz sterlini ise 41,75 TL’den satılıyor.

KKTC serbest piyasada saat 08.09 itibarıyla 32,25 TL alış kurundan işlem gören ABD dolarının satış fiyatı 32,65 TL, euronun alış fiyatı 35,28 TL satışı ise 35,72 TL’den gerçekleşiyor.


İngiliz sterlini ise 41,25 TL’lik alış, 41,75 TL’lik satış kurundan işlem görüyor.

KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 32.2500 32.6500
 EUR 35.2800 35.7200
 GBP 41.2500 41.7500
 AUD 18.9000 21.1000
Son Güncelleme
Son Okuma		 14-03-2024 08:08:39
14-03-2024 08:14:59
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Tags:DövizKKTCsterlin
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