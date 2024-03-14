Akaryakıta bugünden geçerli olmak üzere zam yapıldı

Akaryakıt fiyatlarına bugünden geçerli olmak üzere zam geldi.

95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 33.95 TL’den 34,95 TL’ye; 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 34.51 TL’den 35,95 TL’ye, Eurodizelin ve gazyağının litresi de 33.95 TL’den 34.95 TL’ye yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarını düzenleyen 2024 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Emirname yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Akaryakıt fiyatları en son 15 Şubat’ta düzenlenmişti.