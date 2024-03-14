Aman Sultan Duymasın oyunu Lefkoşa’da sahnelenecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 14, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
SürmanşetTiyatro

Aman Sultan Duymasın oyunu Lefkoşa’da sahnelenecek

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Aman Sultan Duymasın oyunu Lefkoşa’da sahnelenecek

Alayköy Kültür ve Sanat Derneği ile Mektep Kültür Sanat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Denyalı Ömer Şehir Tiyatrosu “Aman Sultan Duymasın” isimli oyununu 16 Mart’ta Lefkoşa’da sahneleyecek.

 


Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenecek oyun 20.00’de başlayacak. Hüseyin Tunçerler’in yazıp yönettiği, ışık müzik uygulamasını ise Gülsen Tunçerler Kır’ın üstlendiği oyunda Yasemin Karabekmez, Ömür Tunçerler, Sedef Kır, Zahide Kır, Doğukan Yarımsakallı, Aysun Dönmez, Tülay Umut, Halide Sarıkaya ve Hüseyin Tunçerler oynuyor.

 

Oyunda Sultan ve Cemal çiftinin ailesiyle birlikte yaşadığı olaylar komik bir şekilde işleniyor.

 

Oyuna giriş 100 TL (bağış) ve 18 yaş altındakilere ücretsiz olacak.

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