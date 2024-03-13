Ercan Havaalanı civarında yarın elektrik kesintisi olacak

Ercan Havaalanı civarında yarın iki saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Halkla İlişkiler Şube Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 11.00 ile 13.00 saatleri arasında, Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümüne elektrik verilemeyecek.