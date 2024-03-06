KKTC Döviz Kurları: Sterlin 40,48 TL'den güne başladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 6, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

KKTC Döviz Kurları: Sterlin 40,48 TL’den güne başladı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Sterlin 40,48 TL

KKTC serbest piyasada bugün dolar 31,88, euro 34,60, İngiliz sterlini ise 40,48 TL’den satılıyor.

KKTC serbest piyasada saat 08.10 itibarıyla 31,63 TL alış kurundan işlem gören ABD dolarının satış fiyatı 31,88 TL, euronun alış fiyatı 34,34 TL satışı ise 34,60 TL’den gerçekleşiyor.


İngiliz sterlini ise 40,15 TL’lik alış, 40,48 TL’lik satış kurundan işlem görüyor.

KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 31.6300 31.8800
 EUR 34.3400 34.6000
 GBP 40.1500 40.4800
 AUD 18.3000 20.4000
Son Güncelleme
Son Okuma		 06-03-2024 08:11:38
06-03-2024 08:19:09
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Tags:DolarDövizEurosterlin
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