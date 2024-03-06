İnönü yakınlarındaki kazada Ahmet Latif hayatını kaybetti

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunun İnönü kavşağı civarında dün gece meydana gelen trafik kazasında, 76 yaşındaki İnönülü Ahmet Latif hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığının açıklamasına göre, dün gece 21.20’de Ahmet Latif, yönetimindeki JC450 plakalı araçla doğu istikametine seyrederken İnönü kavşağına 500 metre kala dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüje düşüp takla atarak karşı şeride geçti.
Latif’in arabası Gazimağusa istikametinden soldan birinci şeritte Lefkoşa’ya doğru seyreden Umut Baran (E-23) yönetimindeki LF 848 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.
KazadaJC 450 plakalı araç sürücüsü İnönü’de sakin Ahmet Latif kaza yerinde yaşamını yitirdi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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