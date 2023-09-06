KKTC Döviz Kurları: Sterlin 34.02 liradan işlem görüyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Eylül 6, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

KKTC Döviz Kurları: Sterlin 34.02 liradan işlem görüyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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döviz kurları

KKTC’de serbest piyasada Euro 29.10, sterlin 34.02, dolar ise 27.05 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada, 08.25 itibarıyla 28.70 liradan alınan Euro, 29.10 liradan satılıyor. 33.60 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 34.02 lira olarak belirlendi.


Dolar ise 26.73 liradan alınıp, 27.05 liradan satılıyor.

KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 26.7500 27.0500
 EUR 28.7000 29.1000
 GBP 33.6500 34.0200
 AUD 15.5000 17.3000
Son Güncelleme
Son Okuma		 06-09-2023 10:22:00
06-09-2023 10:45:05
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Tags:DövizKKTCsterlin
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