Eski eşini kıskandı, emlak ofisine bomba attı

Polis, Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan Emlak Dünyası adlı iş yerinde dün gece meydana gelen patlamayla ilgili Murat Şerifoğlu’nu tutukladı, zanlı bu sabah Mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlıya 2 gün tutukluluk verdi

Polisin Mahkemede verdiği bilgiye göre; eski eşiyle birlikte olduğunu düşündüğü iş yeri sahibini daha önce de arayan ve eski eşiyle görüşmemesi konusunda telkin veren zanlı, olayın olduğu gece 22.50 sıralarında meydana gelen patlamadan 10 dakika önce motosikletle iş yerinin önüne geldi.

Kamera kayıtlarından tespit edilene göre, iş yerinin önüne bir paket bırakan zanlı yine motosikletle uzaklaştı ve kısa süre sonra da patlama meydana geldi.

Tahkikatın yeni başladığını, zanlının evinde aramalar yapılacağını ve alınacak ifadeler olduğunu aktaran polis, zanlı hakkında 2 gün tutukluluk istedi. Mahkeme bu talebi kabul ederek 2 gün tutukluluk emri verdi.