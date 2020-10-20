Kızıyla porno izlediğini itiraf etti

14 yaşındaki öz kızına aracı içerisinde defalarca tecavüz etmekle suçlanan baba O.D, dün yeniden yargıç huzurundaydı. Yürütülen soruşturmada iğrenç olay ile ilgili zanlı O.D.’nin ifadesi kan dondurdu

Polis, zanlının, gönüllü ifadesinde, aleyhindeki suçlamaları kısmen kabul ettiğini belirtti.

Öz kızına tecavüz ederken polis tarafından suçüstü yakalanan O.D polise verdiği ifadesinde kızının telefonundan porno film açarak küçük kızla birlikte izlediklerini itiraf etti. O.D.’nin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.