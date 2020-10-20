Yunanistan, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının sonlandırılmasını istedi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Komisyonu’nun Genişleme Başkanı Oliver Varhelyi’ye yazdığı mektupta Türkiye’yle olan Gümrük Birliği anlaşmasını sonlandırmanın değerlendirilmesini talep etti.

Doğu Akdeniz‘de Ankara ile Atina arasındaki gerilimi sürerken Yunanistan yönetimi, Avrupa Komisyonu’na AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasını askıya alması için çağrıda bulundu.

Atina-Makedonya Haber Ajansı’nın (AMNA) diplomatik kaynaklardan aktardığına göre, mektubunda Türkiye’nin öngörülmeyen tarifeler ve mevzuat önlemleri uygulayarak Gümrük Birliği kurallarını tek taraflı olarak ihlal etmeyi sürdürdüğünü öne süren Dendias, Türkiye’ye karşı önlem alınması konusunu derhal gözden geçirme çağrısı yaptı.

Yunan bakan, Ankara’nın devam eden hukuk ihlallerinin onaylanmadığı mesajının verilmesi için Gümrük Birliği anlaşmasının tamamen durdurulmasının gözden geçirilmesini talep etti.