Kız arkadaşının cesedini 3 yıl boyunca gardropta sakladı

Arkadaşları, kibarlığı ve canayakınlığıyla tanınan Rita’nın bu tutumuna bir türlü anlam veremiyordu.

Rita, alkol bağımlılığına dayalı şiddetli yoksunluk sendromu nedeniyle bir süre önce Antwerp’teki bir bakımevine taşındı. Arkadaşlarından biri, Belçikalı kadının giysilerini almak için dairesine gitti.

Gardroptan gerekli eşyaları alan arkadaşı, orada bulunan bir battaniyeye dokunmadı. Ev sahibi, Rita’nın artık geri dönemeyeceğinin bildirilmesi üzerine, daireyi temizleyip bir başkasına kiralamaya karar verdi.

Temizlikçilerle birlikte eve gelen daire sahibi, gardroptaki battaniyeyi açınca, 2017’de ölen Monique’in büyük ölçüde çürümüş cesediyle karşılaştı.

Düzenli olarak cesedin yüzünü yıkamış

İkiye katlanmış ve mumyalanmış haldeki cesedin yüzünün, ilk aylarda düzenli olarak Rita tarafından okşanması ve sabunlu suyla yıkanması nedeniyle tamamen yok olduğu belirlendi.

Polis, DNA testiyle Monique’in ölüm nedenini belirlemeye çalışacak. Rita’nın, emekli maaşını almak için sevgilisinin cesedini kasten saklayıp saklamadığı da araştırılıyor.

Polis, Rita’yı sorgulamak istedi ancak B vitamini eksikliğine bağlı bir beyin hasarı olan Korsikov sendromundan muzdarip olduğu ve artık kimseyi tanımadığı için, Rita sorulara yanıt veremedi.