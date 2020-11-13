İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’da forma giyen Muhammed Salah corona virüse yakalandı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’da forma giyen Muhammed Salah’ın yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki futbolcunun corona virüse yakalandığı kaydedildi.
Sağlık durumu iyi olan Salah izole edilirken, takım arkadaşlarında pozitif vakaya rastlanmadı.
Salah, Liverpool’un 21 Kasım’da ligde Leicester City, 25 Kasım’da da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Atalanta ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.