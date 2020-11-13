Güney Kıbrıs’ta covid-19 nedeniyle 4. ölüm

Güney Kıbrıs’ta 3 bin 88 test sonucunda 207 covid-19 vakasına rastlanırken 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı.

Güney Kıbrıs’ta 3 bin 88 test sonucunda 207 covid-19 vakasına rastlanırken 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. Gün içerisinde 3 kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Güney Kıbrıs’ta 80 yaşındaki erkek bir hastanın hayatını kaybetmesiyle 1 günde 4 can kaybı yaşandı.

Güney’de covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 38’e yükselirken, yaş ortalaması da 75 olarak açıklandı.