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Kişmir: Beynimiz ve kalbimiz çözüm için mücadele etmemizi söylüyor

26 Kasım 2019
Ali Kişmir

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Berlin’de ortaya koyduğu kararlılığı selamladıklarını bildirdi.

Kişmir, “Beynimiz ve kalbimiz Kıbrıs’ta bir çözüm için mücadele etmemizi söylüyor. Bu uğurda sonuna kadar mücadele edeceğiz ve Kıbrıs’ımızı yeniden birleştirmek için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

Basın-Sen Başkanı Kişmir dün akşam Berlin’de gerçekleşen üçlü görüşmeyi yazılı açıklamayla değerlendirdi. Kişmir, Genel Sekreterin sergilediği kararlılığının, her iki liderin fikir birliğine varmasının gelecek açısından önem arz ettiğini vurguladı.

“CUMHURBAŞKANI’NIN ÇAĞRISINA GÜÇLÜ ŞEKİLDE CEVAP VERİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görüşme sonrasındaki açıklamasında “tüm örgütlere bu süreçte devrede olma” çağrısı yaptığını belirten Kişmir, “Cumhurbaşkanı’nın bu çağrısına güçlü şekilde ses veriyoruz ve Birleşik Kıbrıs için bu süreçte elimizden gelen tüm katkıyı ortaya koyacağımızı belirtiyoruz” dedi.



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