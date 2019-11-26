Kıbrıslı Türk Bilim İnsanı Budapeşte Parlamentosunda konuştu

Kıbrıslı Türk Bilim İnsanı Dr. Simge Davulcu Menket Budapeşte Parlamentosunda konuşma yaptı.

UNESCO tarafından organize edilen Dünya Bilim Forum’una (World Science Forum) özel davetle katılan Dr. Simge Davulcu Menket kapanış seremonisi çerçevesinde (Plenary Speaker) Budapeşte Parlamentosu’nda genç bilim insanlarını temsilen bir konuşma yaptı.

Kıbrıslı Türk Bilim İnsanı Dr. Simge Davulcu Menket Global Young Academy (GYA), Inter Academy Partnership (IAP), International Consortium of Research Staff Associations (ICORSA) ve World Academy of Young Scientists (WAYS) gibi genç bilim insanlarını temsil eden uluslararası bilim kuruluşları üyesi binlerce gencin başvurusu arasından birinci seçilerek parlamentoda konuşma yapmaya hak kazandı.

“Bilim Diplomasisinde 20 Yıl” başlıklı panelde UNESCO Genel Direktörü, Macar Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Laslo Lovasz, Amerika, İngiltere ve Japonya Dışişleri Bakanlığı Bilim Danışmanları ve Ürdün Bilimler Akademisi Başkanı Prenses Sumaya Bin El Hassan konuşmacı olarak yer aldı.

“Avrupa’nın Son Bölünmüş Başkenti Lefkoşa’da Bilim Diplomasisi” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Dr. Davulcu, konuşmasında son 3 yılda Kıbrıs genelinde gerçekleşen iki toplumlu bilimsel projeleri anlattı ve bilimin sınır tanımadığı mesajını verdi.

Dr. Davulcu konuşması kapsamında Kıbrıs sorununun 45 yıldır devam ettiğini belirtti. Gençliğin daha iyi bir gelecek ve daha gelişmiş bir Kıbrıs için ümitle beklemeye devam ettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterrez ev sahipliğinde gerçekleşen Berlin görüşmelerine liderlerin uzlaşıcı bir yaklaşımla katılmış olmaları dileğinde bulunana Dr. Davulcu Kıbrıs’ta ulaşılacak federal çözüm şeklinin bölge ve dünya barışına önemli katkı yapacağına olan inancını da dile getirdi.

2016 yılında UNESCO’ya sunduğu bilimsel projeyle UNESCO Bilim Diplomasisi Ödülüne layık görülen Dr. Simge Davulcu Menket, bir grup Kıbrıslı Rum genç bilim insanıyla birlikte Barış için Bilim İnisiyatifini başlattı ve çalışmalarına devam ediyor. 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan bilimsel proje ve etkinlikler sosyal medya hesapları Instagram @scienceforpeace ve Facebook @scienceforpeacecyp takip edilebilir.

Dünya Bilim Forumu Kıbrıs (a)

Mehmet Davulcu