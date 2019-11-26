Girne’de Parlak” gece

KONUKLARI MEST ETTİ:

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Ahmet Parlak, Girne’deki Müslüm Baba Yeni Nesil Meyhane’de sahne alarak aralarında ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici’nin de bulunduğu geniş bir kitleye bol eğlenceli bir gece yaşattı

Açıldığı günden beri yoğun ilgi gören ülkemizin ilk ve tek yeni nesil meyhanesi Müslüm Baba ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor . Türkiye’nin izlenen ve dinlenen sanatçılarından Ahmet Parlak geçtiğimiz hafta sonu Müslüm Baba’da sahne aldı. Ünlü fenomenin konseri oldukça yoğun ilgi gördü. Mekanda adım bile atılacak yer kalmayan gecede tabiri caizse iğne atsanız yere düşmeyecekti. Rezervasyonların günler öncesinden kapandığı Ahmet Parlak konserine gelen konuklar gerek sanatçının performansından gerekse lezzetlerden oldukça memnun kaldı.

Sahneye çıktığı andan itibaren bütün gözleri üzerine toplayan Ahmet Parlak sıcak ve samimi tavırlarıyla da herkesin gönlünü fethetti. Ahmet Parlak, Müslüm Baba Meyhanesi’ne özel hazırladığı repertuarı ile ve kendine özgü sahne performansı ile gelen konuklardan tam not almayı başardı. Mekanda çok özel bir konuk da vardı. Türkiye’nin en ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici o gece Ahmet Parlak’ı dinleyenler arasında yerini aldı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan ve kah hüzünlendirip kah eğlendiren Ahmet Parlak, o gece herkesi kendinden geçirdi