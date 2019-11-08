“Kısmet” 3 ülkede daha gösterilecek

Kıbrıs Türk yapımı kısa film “Kısmet” Kasım ayında İngiltere, İtalya ve Şili’de gösterilecek.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen ve yönetmenliğini Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftçioğlu’nun birlikte üstlendiği “Kısmet” Kasım ayı boyunca 3 ülkeyi daha dolaşacak.

Bugüne kadar 35 uluslararası festivalin resmi seçkisine girmeyi başaran Kısmet, 41 ülkede gösterildi.

Kasım ayı boyunca sırasıyla, İngiltere, İtalya ve Şili’de gösterilecek Kısmet’in başrollerinde Osman Ateş, Deniz Çakır ve Mehmet Kumser yer alıyor. “Kısmet”in senaryosu Doğuş Özokutan’a ait. Ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın karısı ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alan “Kısmet”in görsel efektleri ise DAÜ “Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü” (VACD) Bölüm Başkan Yardımcısı Fırat Tüzünkan tarafından yapıldı.

İLK DURAK İNGİLTERE

“Kısmet”in Kasım ayındaki ilk durağı İngiltere’nin Bath kasabası olacak. 7-17 Kasım tarihleri arasında bu yıl 29’uncusu düzenlenen “Film Bath Uluslararası Film Festivali”nin resmi seçkisine giren “Kısmet” 10 Kasım Pazar akşamı “Chapel Arts” adlı mekânda gösterilecek.

“Kısmet” festivalin resmi seçkisine kabul edilen 17 kısa filmden biri. Bu gösterim “Kısmet”in İngiltere’deki üçüncü gösterimi olacak. “Kısmet”, Kasım 2018’de, Londra dışında yapılan en büyük film festivali “Leeds Uluslararası Film Festivali”nde “İzleyici Ödülü”ne aday gösterilmişti.

FELLİNİ ANISINA YAPILAN FESTİVALDE GÖSTERİLECEK

“Kısmet”in Kasım ayındaki ikinci durağı İtalya olacak. “Kısmet”, dünyaca ünlü İtalyan yönetmen Federico Fellini’nin anısına düzenlenen “Amarcort Uluslararası Film Festivali”nde gösterilecek. Bu yıl 12’ncisi düzenlenen festival, Fellini’nin doğduğu Rimini şehrinde 19-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu gösterim Kısmet’in İtalya’daki üçüncü gösterimi olacak. “Kısmet”, İtalya’da İtalyanca altyazı ile gösterilecek.

SON DURAK ŞİLİ

Kısmet’in Kasım ayındaki son durağı Şili olacak. Bu yıl 26-30 Kasım tarihleri arasında 3’üncüsü düzenlenecek olan “Festival de Cine de Rancagua” adlı festivale seçilen “Kısmet”, ikinci kez Şili’de gösterime girecek. Kısmet, geçtiğimiz Mayıs ayında da Şili’de gösterilmişti. “Kısmet” Şili’de İspanyolca altyazı ile gösterilecek.