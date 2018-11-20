KİSBÜ Rektörü RDÜ’yü Ziyaret Etti

Prof. Dr. Tümer’in, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Yüksek Lisans Tez danışmanlığını yapan RDÜ Rektörü Prof. Dr. Bıçak, Prof. Dr. Tümer’in başarılı çalışmalarını hep yakından takip ettiğini belirtti ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’ni de çok ileriye götüreceğinden hiçbir kuşkusunun olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, Prof. Dr. Tümer’e Üniversitenin kurumsallaşma ve kaliteli eğitim verme konularındaki çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi. İki Rektör daha önce iki üniversite arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde uygulamada atılacak adımların neler olacağı konusunda görüşme de gerçekleştirdiler.