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KİSBÜ Rektörü RDÜ’yü Ziyaret Etti

Rauf Denktaş Basın Bürosu’ndan verilen habere göre, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Rauf Denktaş Üniversitesi’ne ziyarette bulundu.

KİSBU - Prof. Dr. Mustafa Tümer

Prof. Dr. Tümer’in, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Yüksek Lisans Tez danışmanlığını yapan RDÜ Rektörü Prof. Dr. Bıçak, Prof. Dr. Tümer’in başarılı çalışmalarını hep yakından takip ettiğini belirtti ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’ni de çok ileriye götüreceğinden hiçbir kuşkusunun olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, Prof. Dr. Tümer’e Üniversitenin kurumsallaşma ve kaliteli eğitim verme konularındaki çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi. İki Rektör daha önce iki üniversite arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde uygulamada atılacak adımların neler olacağı konusunda görüşme de gerçekleştirdiler.




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