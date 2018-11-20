Katil annenin cezai ehliyeti yeniden gündemde

ADLİ PSİKİYATRİST TALEBİ: Avukatı Bilge Lord’un akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etti, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan kontrolün yeterli olmadığını öne süren avukat, Lord’un adli psikiyatrist tarafında da kontrol edilmesi talebinde bulundu

GÖZLER MAHKEMEDE: İddia makamı, Lord’un avukatının talebinin reddini istedi. Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, sanık Bilge Lord’un akıl sağlığına ilişkin, yapılan başvuru hakkında karar için davayı, 26 Kasım Pazartesi gününe erteledi

Devrim DEMİR

Ülkede infiale neden olan çocuk cinayetinin katil zanlısı olarak tutuklu yargılanan Bilge Lord, dün yeniden Lefkoşa Ağır Mahkemesi heyeti huzuruna çıkarıldı.

Haziran ayından bu yana hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunan Bilge Lord’un geçtiğimiz duruşma avukatının yaptığı bazı iddialara dün Başsavcılık cevap verdi.

Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Ahmet Varol, sanık avukatının talebini doğru şekilde yapmadığını ifade ederek, ret talebinde bulundu.

Varol, Lord’un avukatının bir önceki duruşmada müvekkilinin bir çok ilaç kullandığını ve tedaviler gördüğünü öne sürdüğünü anımsatarak Bilge Lord için verilen akli denge tespitinin doğru olmadığını savunduğu.

Yeniden kontrol talebinde bulundu

Bilge Lord cezası müebbet hapis olan “Taammüden insan öldürme” davası ile yargılanacak. Tutukluluk süresinde, Bilge Lord’un yargılanmasında bir engel oluşmayacak şekilde cezai ehliyetinin olduğu açıklanmıştı.

Lord’un avukatı, Barış Ruh’ta yapılan kontrolün yeterli olmadığını ve Adli Psikiyatris tarafında da kontrol edilmesi talebinde bulunmuştu.

Karar 26 Kasım’da

İddia makamının beyanının ardından, Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun sanık Bilge Lord’un akıl sağlığına ilişkin, başvuru hakkında kararı için davayı 26 Kasım Pazartesi gününe erteleyerek oturumu kapattı.